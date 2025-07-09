Торпедное отсечение

Российскому футбольному союзу (РФС) предстоит 10 июля принять непростое решение, связанное с составом высшего футбольного дивизиона и вернувшимся в него весной из второго по статусу московским «Торпедо». Угроза исключения клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ), нависшая над ним в июне после предъявления обвинений его совладельцу Леониду Соболеву и генеральному директору Валерию Скородумову в попытке давления на арбитра Максима Перезву, стала, кажется, еще реальнее после задержания еще одного судьи — Богдана Головко. Его подозревают в помощи «Торпедо» в матче заключительного тура первенства. Представители торпедовских руководителей наотрез отвергают обвинения, призывая РФС дождаться вердикта суда по «делу Соболева». Сам он угрожает роспуском знаменитого бренда в том случае, если тот будет исключен из РПЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза, которое состоится в четверг, 10 июля, будет посвящено самой актуальной и сложной перед стартующим 18 июля очередным чемпионатом страны проблеме, касающейся турнира. Это его состав и судьба клуба «Торпедо». Торпедовцы, два года назад вылетевшие из Российской премьер-лиги, вернулись в нее благодаря тому, что заняли второе место во втором по рангу дивизионе — Первой лиге. Оно, как и первое, доставшееся калининградской «Балтике», давало прямую, без необходимости участия в стыковых матчах путевку в элиту.

Неопределенность с торпедовским будущим возникла еще в конце июня, после задержания главы строительной компании «СГС-Югра» Леонида Соболева, который в прошлом году стал вместе с компаньонами Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым владельцем команды, а также ее генерального директора Валерия Скородумова. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой» (ч. 2 ст. 184 УК РФ). По версии обвинения, торпедовские руководители в период с марта по май трижды предлагали судившему матчи клуба арбитру Максиму Перезве деньги за помощь — назначение пенальти за несуществующее нарушение правил в штрафной и удаление игрока из команды соперника, от которых, как настаивал рефери, он отказывался. За вменяемое преступление фигурантам грозит до семи лет заключения.

Уже эта информация выглядела тревожной для «Торпедо». «Противоправное влияние» (включая его неудавшиеся попытки) на результаты матчей входит в число наиболее тяжких преступлений с точки зрения спортивных регламентов. Регламент РФС предусматривает за него широкий спектр санкций — от денежного штрафа до лишения очков и исключения из числа участников соревнований, в данном случае — из высшего дивизиона. При этом накануне заседания КДК ситуация для столичного клуба, кажется, еще ухудшилась.

В РФС подтвердили “Ъ”, что клуб «участвовал в следственных действиях по делу руководителей "Торпедо", связанных с задержанием арбитра Богдана Головко».

Структура «продолжает взаимодействие со следственными органами и оказывает им всестороннее содействие». «Дополнительные детали» нового инцидента, имеющего отношение к «Торпедо», РФС раскрывать отказался, сославшись на «тайну следствия», но они и так известны.

Как утверждают РБК и некоторые другие источники, правоохранительные органы подозревают и судью Богдана Головко в «манипулировании» результатом матча «Торпедо», выразившемся в «намеренных» ошибках в его пользу. Речь идет о состоявшейся 24 мая в рамках заключительного тура первенства Первой лиги домашней встрече «Торпедо» с командой «КамАЗ», которую обслуживал арбитр Головко. В ней торпедовцам требовалось не проиграть, чтобы гарантировать себе путевку в РПЛ, не пропустив на вторую позицию преследователя. Правда, преследователя — новороссийский «Черноморец» — тем же вечером РФС не пустил даже в стыковые матчи, отказав ему в лицензии, необходимой для выступления в высшем дивизионе, из-за несоответствия его стандартам домашней арены команды. О том, что новороссийцев вряд ли допустят в РПЛ, членам отечественного футбольного сообщества было хорошо известно и до этого. Матч с участием торпедовцев завершился вничью — 1:1.

Источник “Ъ” предполагает, что под «намеренными» ошибками Богдана Головко могут иметься в виду удаление игрока гостей Ильи Жигулева за вторую желтую карточку и прежде всего эпизод, который рассматривала экспертно-судейская комиссия РФС, признавшая неправоту судьи. По ее мнению, он не заметил фол в своей штрафной торпедовца Глеба Шевченко на Данииле Моторине, не назначив, таким образом, пенальти в ворота хозяев.

Между тем представители торпедовских руководителей по-прежнему настаивают на их невиновности и отсутствии причин для применения к московскому клубу санкций.

Адвокат Леонида Соболева Андрей Алешкин акцентировал внимание “Ъ” на том, что из показаний Максима Перезвы следует, что «ему никто ничего не передавал», а на матчах «Торпедо» он «оставался беспристрастным».

Поэтому, по мнению юриста, «нет никаких оснований говорить о подтасовке результатов игр, их пересмотре и противоправных действиях господина Соболева». Странными господину Алешкину показались и претензии к Богдану Головко, а главное, тот факт, что в вопросе о будущем «Торпедо» РФС не хочет соблюсти презумпцию невиновности и дождаться решения суда по делу Леонида Соболева и Валерия Скородумова, так как клуб обладает всеми ресурсами, чтобы провести сезон. У адвоката, интересующегося, «что будет делать РФС в случае, если господ Соболева и Скородумова оправдают», возникло впечатление, что вердикта «никто не хочет ждать» и «создается искусственный повод для корпоративного разрешения проблемы в чьих-то интересах». Основным претендентом на возникающую при переводе «Торпедо» в низший дивизион вакансию различные источники называют «Оренбург». Он в минувшем чемпионате вылетел из РПЛ, финишировав на 15-м, предпоследнем, месте, однако чрезвычайно активно проводит летнюю трансферную кампанию.

Но, судя по всему, есть вероятность того, что «Торпедо», один из самых известных отечественных футбольных брендов, вообще прекратит существование. Андрей Алешкин передал “Ъ” заявление Леонида Соболева, который «принял решение распустить команду» в случае применения РФС санкций, так как «нет смысла покупать игроков и развивать клуб, если его судьба предрешена». Однако господин Соболев пообещал достроить переживающий кардинальную реконструкцию торпедовский стадион на Восточной улице, отметив, что арена «достанется молодежке "Торпедо", а РФС ее не получит».

В самом «Торпедо» воздержались от оценки сложившегося положения дел, сообщив “Ъ”, что, «к сожалению, до оглашения решений КДК клуб ничего не комментирует».

Алексей Доспехов