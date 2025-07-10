Токаев написал Трампу письмо из-за американских пошлин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на письмо из Белого дома о введении дополнительных пошлин на товары с 1 августа. Он написал президенту Дональду Трампу, что Казахстан как давний партнер Соединенных Штатов привержен развитию справедливых, предсказуемых и взаимовыгодных торговых связей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Республика желает продолжать конструктивный диалог ради того, чтобы найти рациональное решение вопросов торговли, заверил американского коллегу господин Токаев. Он убежден, что стороны смогут найти компромисс. О содержимом письма рассказала пресс-служба администрации президента страны.

7 июня Дональд Трамп разослал 14 странам уведомления о введении пошлин. Власти США собираются обложить товары из Казахстана 25-процентными пошлинами. С 1 августа такие же тарифы начнут действовать для импорта из Японии, Южной Кореи и Туниса, а для Южной Африки, Индонезии, Сербии и нескольких других стран ставки будут еще выше.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не сразу и не со всеми».