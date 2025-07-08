Власти США уведомили 14 стран о введении дополнительных торговых тарифов

Администрация США направила странам уведомления о введении дополнительных пошлин с 1 августа. Полный список государств опубликован на сайте Белого дома.

Всего пошлины введены в отношении 14 стран:

Япония (25%) Южная Корея (25%) Южная Африка (30%) Казахстан (25%) Лаос (40%) Малайзия (25%) Мьянма (40%) Тунис (25%) Босния и Герцеговина (30%) Индонезия (32%) Бангладеш (35%) Сербия (35%) Камбоджа (36%) Таиланд (36%)

Ранее Дональд Трамп подписал указ о переносе крайнего срока по заключению торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.

В начале апреля Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из 211 стран и территорий. Тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но господин Трамп перенес срок их введения на три месяца. За это время Соединенные Штаты заключили торговые соглашения с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соглашение о неясном будущем».