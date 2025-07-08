Власти США уведомили 14 стран о введении дополнительных торговых тарифов
Администрация США направила странам уведомления о введении дополнительных пошлин с 1 августа. Полный список государств опубликован на сайте Белого дома.
Всего пошлины введены в отношении 14 стран:
- Япония (25%)
- Южная Корея (25%)
- Южная Африка (30%)
- Казахстан (25%)
- Лаос (40%)
- Малайзия (25%)
- Мьянма (40%)
- Тунис (25%)
- Босния и Герцеговина (30%)
- Индонезия (32%)
- Бангладеш (35%)
- Сербия (35%)
- Камбоджа (36%)
- Таиланд (36%)
Ранее Дональд Трамп подписал указ о переносе крайнего срока по заключению торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.
В начале апреля Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из 211 стран и территорий. Тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но господин Трамп перенес срок их введения на три месяца. За это время Соединенные Штаты заключили торговые соглашения с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.
Подробнее — в материале «Ъ» «Соглашение о неясном будущем».