Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти США уведомили 14 стран о введении дополнительных торговых тарифов

Администрация США направила странам уведомления о введении дополнительных пошлин с 1 августа. Полный список государств опубликован на сайте Белого дома.

Всего пошлины введены в отношении 14 стран:

  1. Япония (25%)
  2. Южная Корея (25%)
  3. Южная Африка (30%)
  4. Казахстан (25%)
  5. Лаос (40%)
  6. Малайзия (25%)
  7. Мьянма (40%)
  8. Тунис (25%)
  9. Босния и Герцеговина (30%)
  10. Индонезия (32%)
  11. Бангладеш (35%)
  12. Сербия (35%)
  13. Камбоджа (36%)
  14. Таиланд (36%)

Ранее Дональд Трамп подписал указ о переносе крайнего срока по заключению торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.

В начале апреля Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из 211 стран и территорий. Тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но господин Трамп перенес срок их введения на три месяца. За это время Соединенные Штаты заключили торговые соглашения с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соглашение о неясном будущем».

Новости компаний Все