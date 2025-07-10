«Первый мелькомбинат» намерен отсудить с красноярских фирм 104,6 млн рублей

Новосибирское ООО «Первый мелькомбинат» подало в арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании с ООО «Агрофирма "Бузим"» и ООО «Агрофирма "Учумская"» 104,6 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», речь в исковом заявлении идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки.

Как писал «Ъ-Сибирь», «Первый мелькомбинат» отказался от планов по расширению производства из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка и кратно выросших затрат на кредитование и строительство.

ООО «Первый мелькомбинат» зарегистрировано в Новосибирской области в мае 2017 года. В числе его совладельцев, по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПО "Топчихинский мелькомбинат"» (99%), и ООО «ПО "Усть-Калманский элеватор"» (1%). По итогам 2024 года выручка предприятия составила 2,2 млрд руб., что на 31% больше прошлого года, прибыль увеличилась на 66% до 192 млн руб.

Михаил Кичанов