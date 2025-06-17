Мука конкуренции

Одно из крупнейших мукомольных предприятий Новосибирской области — мелькомбинат №1 — вынуждено отказаться от расширения производства, в том числе от планов по выпуску крупы и растительного масла, из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка и в разы увеличившихся затрат на кредитование и строительство. Мукомольный комплекс в настоящее время загружен на 60% из-за невысокого спроса. Конкуренцию компании составляют в основном алтайские производители. В сложившийся рыночной ситуации усилия предприятия направлены на дозагрузку имеющихся линий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новосибирский мелькомбинат №1 намерен сосредоточиться на увеличении производства муки

Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Новосибирский мелькомбинат №1 намерен сосредоточиться на увеличении производства муки

Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Принадлежащий кузбасскому предпринимателю Сергею Беляеву Новосибирский мелькомбинат №1 на неопределенное время отказался от планов инвестировать в расширение производства и ассортимента, в том числе в производство крупы и растительного масла. По расчетам предприятия, стоимость линии по производству крупы сейчас составляет около 1 млрд руб., что как минимум на 50% больше, чем в 2018 году, когда эти планы только обсуждались. Причину отказа от планов в организации объясняют неблагоприятной конъюнктурой рынка и увеличившимися затратами на кредитование и строительство. Компания намерена сосредоточиться на увеличении производства муки. На сегодня мощности комбината загружены лишь на 60%. Недозагрузку в компании объясняют низким спросом. Конкуренцию предприятию составляют в основном алтайские производители муки.

Комбинат перерабатывает в год более 150 тыс. т зерна и производит около 120 тыс. т муки. Площадь предприятия — 11,2 га. Оно входит в состав ГК «Беляевская». В следующем году цель предприятия увеличить производство на 30% (до 170 тыс. т). «Развитие дополнительных производственных цехов и расширение ассортимента необходимо для предприятия — чтобы удержаться на рынке»,— пояснил «Ъ-Сибирь» коммерческий директор ООО «Новосибирский мелькомбинат №1» Олег Поправко.

Группа компаний Сергея Беляева объединяет несколько производственных предприятий в Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе. В их числе ООО «ПО "Топчихинский мелькомбинат"», (ТМ «Беляевская»), ООО «ПО "Усть-Калманский элеватор"», ООО «Новокузнецкий мелькомбинат», ООО «Новосибирский мелькомбинат №1», ООО «Хлеб» (Новокузнецк) и др. Консолидированная выручка не раскрывается. В апреле 2018 года Сергей Беляев приобрел имущественный комплекс крупнейшего в Новосибирской области мелькомбината №1 и торговую компанию «Первый мелькомбинат». Ранее этими активами владели структуры, связанные с владельцами новосибирского торгового центра «Сан сити».

ООО «Первый мелькомбинат» зарегистрировано в Новосибирской области в мае 2017 года. В числе его совладельцев, по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПО "Топчихинский мелькомбинат"» (99%), и ООО «ПО "Усть-Калманский элеватор"» (1%). По итогам 2024 года выручка предприятия составила 2,2 млрд руб., что на 31% больше прошлого года, прибыль увеличилась на 66% до 192 млн руб.

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов считает, что загрузка предприятия в пределах 60% — это общероссийский тренд и в ближайшие годы прогнозирует снижение производства муки. По его словам, в России в этой отрасли сохраняется избыточный объем мощностей, что также усугубляется трендом на сокращение потребления белого хлеба.

Расширение ассортимента мелькомбината, включая производство растительного масла и крупы, может стать важным стратегическим ходом для удержания позиций на рынке, полагает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. Однако, отмечает он, успешность этих планов зависит от ряда условий.

«Производство масла, как правило, сопряжено со значительными инвестициями и стабильным сырьевым обеспечением, что в условиях роста цен на ресурсы и нестабильности в логистике может быть рискованным. Срок окупаемости таких проектов, как правило, находится в вилке от четырех до шести лет, но с учетом нынешних экономических условий и возможных колебаний на рынке, этот период может увеличиться. Можно также отметить, что в рассматриваемом случае производство крупы может быть более привлекательным, если компания нацелена на ниши, где спрос выше, например, на органические или функциональные продукты»,— считает эксперт.

По данным минсельхоза Новосибирской области, общая мощность мукомольной промышленности региона составляет 270,5 тыс. т в год. В 2024 году производство муки составило 169,7 тыс. т (что на 8% меньше к уровню 2023 года), использование среднегодовой мощности достигает 63%. В 2025 году отмечается рост объемов производства муки — по данным Новосибирскстата, за январь-апрель 2025 года показатель составил 59,6 тыс. т (что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

Более 80% производимой в области муки вырабатывают три крупных и средних мукомольных предприятия, которые специализируются на бестарном производстве муки. В их числе — ООО «Новосибирский мелькомбинат №1», АО «Мукомольное Авангард», ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов». В регионе имеется 30 крупных предприятий по хранению зерна — элеваторов и хлебоприемных пунктов.

Лолита Белова