Зарубежные премьеры массово переносят из-за проблем с прокатными удостоверениями

Российские прокатчики иностранного кино столкнулись с массовым переносом премьер на 3-4 недели. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники в кинотеатральных сетях и дистрибьюторских компаниях.

Переносы затронули более десяти картин, запланированных на июль и август. Так, «Вольга» перенесла мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» с 24 июля на 14 августа, а «Зверопоезд» — с 14 августа на 11 сентября. World Pictures сдвинула на месяц «Пункт назначения: высотка 613», Global Film — боевик «Взведите курки» на две недели, «Кинологистика» — хоррор «Улыбка. Новый кошмар».

По данным отраслевого телеграм-канала Cinemaplex, причина в задержках выдачи прокатных удостоверений Минкультом. Источники РБК связывают задержки с «коллапсом» в Минкульте из-за законопроекта Госдумы, требующего прокатные удостоверения и для онлайн-контента. Это спровоцировало массовую подачу заявлений от стримингов.

Госдума на заседании 24 июня приняла в первом чтении законопроект, запрещающий онлайн-кинотеатрам показывать фильмы, которые не получили прокатных удостоверений от Минкульта. Также законопроект расширил основания для отказа фильму в прокате. Теперь к ним относится наличие в кинокартине материалов, отрицающих или дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности россиян.

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