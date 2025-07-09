Снуп Догг выпустил клип о подарках в Telegram

Американский рэпер Снуп Догг выпустил музыкальный клип о мессенджере Telegram. Он называется Gifts.

В ролике показывают коллекцию NFT-подарков, созданную для мессенджера в коллаборации с музыкантом. Также в нем мелькают образы основателя мессенджера Павла Дурова. На одном из кадров появляется козел с головой господина Дурова. Музыкант также называет российского предпринимателя своим «племянником».

В мае Снуп Догг завел Telegram-канал. В июне рэпер в соцсети X призвал господина Дурова притормозить с заведением детей. Он указал на то, что у бизнесмена больше 100 биологических детей.