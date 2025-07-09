Юру Борисова утвердили на роль в фильме об основателе OpenAI
Юра Борисов официально утвержден на роль в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный» об основателе OpenAI, пишет Variety. В июне издание The Hollywood Reporter сообщало, что российский актер может сыграть роль сооснователя компании Ильи Суцкевера
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Картина «Искусственный» Луки Гуаданьино описывается как «комедийная драма о мире искусственного интеллекта». Ее сюжет построен на истории гендиректора Open AI Сэма Альтмана и разворачивается на студии Amazon MGM.
Сценарий к фильму написал Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»), который также будет продюсировать картину вместе с Дэвидом Хейманом, Джеффри Клиффордом и Дженнифер Фокс, сообщает Variety.
По предварительным данным, на главные роли в фильме также претендуют американский актер Эндрю Гарфилд, известный по кинолентам о Человеке-пауке, и Моника Барбаро («Голливудский инсайдер», «Полиция Чикаго»).