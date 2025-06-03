Юра Борисов может сыграть сооснователя OpenAI

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино ведет переговоры с Amazon MGM Studios о съемках фильма про разработчика искусственного интеллекта Open AI. По информации The Hollywood Reporter, роль сооснователя компании Ильи Суцкевера может сыграть российский актер Юра Борисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пишет издание, на главные роли в фильме также претендуют американский актер Эндрю Гарфилд, известный по кинолентам о Человеке-пауке, и Моника Барбаро («Голливудский инсайдер», «Полиция Чикаго»). Официально контракты с актерами пока не подписаны.

Съемки фильма Луки Гуаданьино могут начаться летом 2025 года в Сан-Франциско и Италии. Сценаристом проекта стал Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»). Сюжет фильма построен на истории гендиректора Open AI Сэма Альтмана.

32-летний Юра Борисов сыграл в фильмах «Купе №6», «Бык», «Кончится лето». Международную известность ему принесла роль в фильме «Анора», который получил пять премий «Оскар». Сам Юра Борисов был претендентом на награду в номинации «Лучший актер второго плана». В апреле он подписал контракт с голливудским агентством UTA.