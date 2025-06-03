Юра Борисов может сыграть сооснователя OpenAI
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино ведет переговоры с Amazon MGM Studios о съемках фильма про разработчика искусственного интеллекта Open AI. По информации The Hollywood Reporter, роль сооснователя компании Ильи Суцкевера может сыграть российский актер Юра Борисов.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как пишет издание, на главные роли в фильме также претендуют американский актер Эндрю Гарфилд, известный по кинолентам о Человеке-пауке, и Моника Барбаро («Голливудский инсайдер», «Полиция Чикаго»). Официально контракты с актерами пока не подписаны.
Съемки фильма Луки Гуаданьино могут начаться летом 2025 года в Сан-Франциско и Италии. Сценаристом проекта стал Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»). Сюжет фильма построен на истории гендиректора Open AI Сэма Альтмана.
32-летний Юра Борисов сыграл в фильмах «Купе №6», «Бык», «Кончится лето». Международную известность ему принесла роль в фильме «Анора», который получил пять премий «Оскар». Сам Юра Борисов был претендентом на награду в номинации «Лучший актер второго плана». В апреле он подписал контракт с голливудским агентством UTA.