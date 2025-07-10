Широка ложка к обеду

Счетная палата выявила недостатки в использовании регионами поддержки федерального центра — прежде всего, при использовании инструмента инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Среди замечаний — несоблюдение сроков сдачи объектов, замены проектов, а также недостижение рядом регионов целевых показателей при отсутствии ответственности за это. Опыт предлагается учесть при раздаче новых казначейских инфраструктурных кредитов — они уже предполагают штрафы за недостижение проектами показателей.

Счетная палата (СП) проанализировала реализацию двух механизмов поддержки регионов федеральным центром — это инфраструктурные бюджетные кредиты и межбюджетные трансферты для создания инфраструктуры ЖКХ. ИБК представляют собой бюджетные займы на 15 лет под 3% годовых на создание в регионах транспортной, инженерной, коммунальной и иной инфраструктуры. В 2021–2024 годах между регионами на это был распределен 1 трлн руб. Госаудиторы проверили реализацию этих инструментов в двух регионах — Астраханской и Тамбовской областях.

Выводы СП об использовании субсидий на создание коммунальной инфраструктуры носят более частный характер, в основном замечания касаются несвоевременной сдачи объектов. Однако часть обозначенных проблем может быть и системной: нарушения при реализации контрактов на строительство и ремонт объектов, а также передача построенных объектов ресурсоснабжающим организациям с признаками неэффективности — незначительной прибылью, высоким износом основных средств и низкой долей вложений в ремонт.

В части же ИБК госаудиторы отметили системные недостатки, которые снижают эффективность инструмента, их, полагают в СП, нужно учесть при реализации нового механизма казначейских инфраструктурных кредитов (будут выдаваться в этом году на тех же условиях). Среди претензий к механизму — произвольный выбор регионами проектов, «формальный характер» соглашений из-за отсутствия ответственности за недостижение ключевых показателей реализации проектов, снижение в процессе строительства их заявленных характеристик и частый пересмотр проектов. Согласно отчету, соглашения меняются два-три раза в год, а содержащиеся в них показатели переносятся, или корректируются суммы ИБК. Кроме того, регионы нередко пользовались правом замены проекта: по данным госаудиторов, такие заявки поступали от 24 субъектов РФ. Основная причина — отказ инвестора от реализации проекта и удорожание строительства.

Кроме того, в 32 регионах не выполнены планы по поступлению доходов от реализации проектов в региональные бюджеты — это ухудшает экономику субъектов РФ и повышает риски невозврата средств ИБК и процентов по ним в срок. К самим показателям проектов у госаудиторов тоже возникли вопросы: например, для большинства инфраструктурных проектов в сфере коммунальной, социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры установлен плановый показатель по вводу жилья, даже для тех, которые в реальности с жилстроем не связаны.

В Фонде развития территорий (ФРТ; оператор программы ИБК), впрочем, отмечают, что нарастающим итогом за 2021–2024 годы регионы перевыполнили целевые показатели: введено 27,7 кв. м жилья (123% от плана), привлечено 2,9 трлн руб. внебюджетных средств (112,2%), создано 146,3 тыс. рабочих мест (117,5%) и перечислено в бюджеты 250,8 млрд руб. доходов (120% от плана). Однако, признают в ФРТ, есть ряд регионов, где цели не достигаются. Ранее проблему отмечали в Минэкономики и Минстрое, и при оформлении субъектами РФ казначейских инфраструктурных кредитов уже предусмотрена ответственность за задержки ввода объектов и недостижение показателей в виде повышения ставки по кредиту до 6% (см. “Ъ” от 3 декабря 2024 года). Как отмечают в ФРТ, опыт регионов при реализации проектов по ИБК будет оцениваться при конкурсном отборе для получения новых кредитов.

Евгения Крючкова