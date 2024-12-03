Регионы попрекнули кредитами

Подведение на совещании в Совете федерации предварительных итогов выполнения программы льготных инфраструктурных кредитов выявило целый ряд претензий Минстроя и Минэкономики к получающим такие займы регионам. Нарекания касались переноса ввода строящихся объектов, а также частых корректировок и невыполнения целевых показателей. Причинами возникновения проблем были названы низкое качество планирования и отсутствие ответственности за невыполнение заявленных планов. Представители регионов наличие проблем в целом признали, федеральные чиновники пригрозили учесть их при распределении кредитов на 2025 год.

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Совещание в Совете федерации было посвящено предварительным результатам реализации в 2024 году проектов в рамках «Инфраструктурного меню» (набор инструментов регионального развития, включающий инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты, льготные займы из средств Фонда национального благосостояния и инфраструктурные облигации). Поскольку с 2025 года программа инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) будет переформатирована, речь на совещании шла преимущественно о ней (льготные займы под 3% на создание в регионах транспортной, инженерной, коммунальной и иной инфраструктуры; 1 трлн руб. кредитов на 2021–2024 годы).

Результаты трех кварталов вызвали нарекания у представителей федерального центра.

Как сообщил первый заместитель главы Минстроя Александр Ломакин, в части ввода объектов ожидается существенное снижение объемов — с учетом «сдвижек» сроков в этом году в лучшем случае будут сданы 150 объектов против 230 — годом ранее.

Проблему федеральный центр видит в ошибках планирования — как отметил заместитель главы Минэкономики Дмитрий Вахруков, министерство за январь—сентябрь получило более 200 заявок на корректировку проектов в рамках ИБК, при этом есть регионы, которые корректировали одни и те же проекты три раза и более за год. «На будущее напрашивается как минимум ограничение количества корректировок или установление жесткого перечня оснований для них»,— полагает чиновник. Кроме того, порой регионы обращаются за повторным предоставлением кредитов на те же проекты из-за их удорожания. Как отметил Дмитрий Вахруков, своевременный ввод объектов помог бы избежать возникновения такой проблемы. Впрочем, как следовало из его выступления, центр уже стал строже относиться к корректировкам планов, в частности к снижению целевых показателей или сдвигам сроков реализации проектов. По словам Дмитрия Вахрукова, по итогам третьего квартала не достигли показателей по привлечению инвестиций 53 региона (в 2023-м — 30), по созданию новых рабочих мест — 52 (20).

Регионы сложившуюся ситуацию трактовали по-разному. «Плохо работаем — вот основная причина»,— признал вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Гончаров, заверив, что «ошибки взяты под личный контроль». Впрочем, по его словам, были и объективные факторы, например в крае реорганизовывалась служба регионального заказчика, что потребовало времени на перенос бюджетных обязательств. По словам замгубернатора ХМАО Азата Ислаева, у нереализованных объектов — муниципальные заказчики, но, отметил он, с 2025 года стройки с региональным и федеральным участием будут реализовываться единым заказчиком на уровне субъекта.

Александр Ломакин отметил, что от эффективности работы регионов будет зависеть объем финансирования в рамках обновленной программы ИБК.

Напомним, в 2025 году такие займы будут заменены на казначейские инфраструктурные кредиты, которые будут предоставляться на тех же условиях. Ключевым же отличием нового механизма станет появление ответственности за неисполнение показателей или за просрочку их достижения — повышение ставки по кредиту до 6% (см. “Ъ” от 19 ноября). Как отметила на совещании директор департамента межбюджетных отношений Минфина Лариса Ерошкина, в бюджете на 2025–2027 годы на механизм предусмотрены 250 млрд руб. С учетом прозвучавших проблем, отметила она, «действительно, стоит задача, как распределить лимиты на 2025 год».

Евгения Крючкова