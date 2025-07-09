Владимир Путин поручил создать цифровой профиль иностранца
Президент Владимир Путин своим указом поручил МВД РФ создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Он должен быть сформирован до 30 июня 2026 года в составе государственной информационной системы миграционного учета. Оператором ресурса (как и для «материнской» системы) определено МВД.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
В пилотном режиме цифровые профили иностранцев стали формироваться с 30 июня 2025 года. С этого дня начался новый этап государственного эксперимента по сбору личных и биометрических данных у приезжающих граждан из других государств. Въезжающим в РФ без виз иностранцам надо зарегистрироваться в приложении ruID как минимум за 72 часа до пересечения границы, снять свою фотографию и записать образец голоса, а уже в России — подтвердить данные в МФЦ. Прохождение этих процедур дает приезжему возможность оформить патент на работу и купить сим-карту мобильных операторов в РФ. После подтверждения учетной записи в ruID сформируется QR-код иностранца (см. “Ъ” от 30 июня).
Из постановления правительства РФ №1510, определяющего условия эксперимента, прямо следовало, что это делается для наполнения цифровых профилей иностранцев, чтобы облегчить контроль за ними. Напомним, что на первом этапе пилота (c 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года) цифровые фотографии и отпечатки пальцев были обязаны сдавать иностранцы, пересекающие границу РФ в четырех столичных аэропортах и на пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области.
Теперь, следует из указа президента, эксперимент с цифровыми профилями сделают постоянным. В документе правительству РФ дано поручение по согласованию с ФСБ утвердить состав сведений, которые госорганы и организации будут обязаны подавать в новую информационную систему, а также организовать инфраструктуру, дающую иностранцам доступ к порталу госуслуг, через который они в том числе смогут предоставить сведения о себе.