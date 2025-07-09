В Новороссийске первый этап реконструкции ж/д путей завершат в 2025 году

В Новороссийске продолжается масштабная модернизация транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Работы уже позволили значительно увеличить пропускную способность транспортного узла, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Первый этап реконструкции, который завершится до конца текущего года, включает строительство 2,5 км второго железнодорожного пути, шести мостов и путепроводов на участке Блокпост Кирилловский – Парк «Нижний». В настоящее время ведется реконструкция первого пути, возведение нового моста и подпорных стен. После завершения этих работ появится возможность параллельного приема и отправления поездов.

Второй этап модернизации, запланированный до 2030 года, предусматривает создание нового приемоотправочного парка станции Новороссийск на 25 путей и строительство второго главного пути на участке Блокпост Кирилловский – Парк «Б». Реализация всех мероприятий позволит увеличить провозную способность транспортного узла на 25%, доведя ее до 43 миллионов тонн грузов в год.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Деметра-холдинг» продал 49% железнодорожного оператора «Транслес» и 100% Грузовой компании оператору «Атлант». После сделки на рынке появится второй по размеру игрок с парком до 108 тыс. грузовых вагонов.