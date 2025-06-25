«Деметра-холдинг» продал часть железнодорожных активов оператору «Атлант»

«Деметра-холдинг» продал 49% железнодорожного оператора «Транслес» и 100% Грузовой компании оператору «Атлант». После сделки на рынке появится второй по размеру игрок с парком до 108 тыс. грузовых вагонов, сообщили «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Представитель «Деметра-холдинг» подчеркнул, что данная сделка является важным элементом долгосрочной стратегии компании, ориентированной на укрепление и развитие основного направления бизнеса — логистики зерна.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, «Деметра-Холдинг» является крупнейшим в России инфраструктурным объединением, специализирующимся на экспортной логистике и торговле зерном. В состав холдинга входят такие ключевые предприятия, как «Новороссийский зерновой терминал», «Зерновой терминальный комплекс Тамань» и «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ООО «УК Деметра-Холдинг» направит на модернизацию перевалочного комплекса в Новороссийске 10 млрд руб., инвестпроект планируют завершить до 2029 года.

В результате модернизации к 2029 году в Новороссийске появится новая ж/д инфраструктура, терминал по перегрузке зерновых и масличных культур, объекты хранения и транспортировки растительного масла, перехватывающая парковка.