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Задержан бывший воронежский министр предпринимательства

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Геннадий Швырков (справа) на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

Геннадий Швырков (справа) на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

Геннадий Швырков (справа) на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

Официального подтверждения информации нет. Также пока неизвестно, что вменяется бывшему чиновнику. По сведениям одного источника, у силовиков возникли вопросы к периоду его работы в администрации Семилукского района, по информации другого — к периоду работы в правительстве. Один собеседник «Ъ-Черноземье»  уточняет, что господин Швырков был задержан вчера, 8 июля.

Вчера губернатор Александр Гусев освободил Геннадия Швыркова от обязанностей министра. Он работал на этом посту чуть меньше года. До этого господин Швырков шесть лет руководил Семилукским районом.

Сергей Толмачев