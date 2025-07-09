Задержан бывший воронежский министр предпринимательства

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Швырков (справа) на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области Геннадий Швырков (справа) на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

Официального подтверждения информации нет. Также пока неизвестно, что вменяется бывшему чиновнику. По сведениям одного источника, у силовиков возникли вопросы к периоду его работы в администрации Семилукского района, по информации другого — к периоду работы в правительстве. Один собеседник «Ъ-Черноземье» уточняет, что господин Швырков был задержан вчера, 8 июля.

Вчера губернатор Александр Гусев освободил Геннадия Швыркова от обязанностей министра. Он работал на этом посту чуть меньше года. До этого господин Швырков шесть лет руководил Семилукским районом.

Сергей Толмачев