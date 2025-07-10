Минтруд РФ опроверг информацию о массовом приезде индийских специалистов на Урал

Министерство труда России опровергло информацию о возможном завозе 1 млн мигрантов из Индии в конце года в РФ и в регионы Уральского федерального округа (УрФО) в частности, сообщили РБК в ведомстве.

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В ведомстве заявили, что привлечение работников из Индии регулируется системой квотирования, а квоты формируются на год вперед, исходя из потребностей регионов и работодателей при дефиците кадров. Предложения рассматриваются межведомственной комиссией и утверждаются правительством. В 2025 году общая квота на иностранных работников в России составляет 234,9 тыс., из которых для граждан Индии выделено 71 817. Для Свердловской области квота составляет 4343 человека на работников из всех стран, с которыми у России действует визовый режим. На 9 июля она использована на 13,6%.

Накануне глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин сообщил, что около 1 млн высококвалифицированных специалистов из Индии могут приехать Россию, в том числе в уральские регионы, до конца 2025 года. По его словам, предприятия намерены наращивать объемы производства в связи с проведением специальной военной операции (СВО) и политикой импортозамещения, но испытывают дефицит кадров. Он добавил, что компании заинтересованы в партнерстве со специалистами из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи — вопрос об их привлечении на уральские предприятия уже прорабатывается.

Ирина Пичурина