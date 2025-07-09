Вице-премьер Татарстана поручил решить проблему отсутствия связи во время налетов

Заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров заявил о необходимости решить проблему отсутствия мобильной связи при введении режима беспилотной опасности. Об этом господин Гафаров сообщил в ходе коллегии Минцифры республики.

Шамиль Гафаров рассказал, что после введения режима опасности атаки беспилотниками фиксируются проблемы не только с мобильный интернетом, но и со связью. Это мешает принятию решений и может поставить под угрозу безопасность местных жителей.

Зампремьер-министра Татарстана предложил руководству Минцифры республики и представителям операторов связи встретиться и обсудить, как решить эту проблему.

В последний раз режим беспилотной опасности в Татарстане был введен сегодня в 2:45, а отменен в 10:09.

Диана Соловьёва