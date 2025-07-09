В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 10:09 мск отменили режим беспилотной опасности. Он продлился чуть больше семи часов. Оповещение появилось в приложении МЧС России.

Режим был введен в 2:45 мск. За время его действия о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска не сообщалось.

Это уже второй случай введения ограничений в республике за текущую неделю. Предыдущий раз режим беспилотной опасности объявляли в понедельник, 7 июля, он продлился чуть более шести часов. За период с 30 июня по 6 июля такой режим в Татарстане вводили пять раз.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь было уничтожено и перехвачено 86 украинских беспилотников, большая часть над Курской, Брянской и Тульской областями.

Анар Зейналов