Чем известен бывший воронежский министр Геннадий Швырков

9 июля сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова, который покинул пост по собственному желанию накануне. Подробности карьеры чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Швырков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Геннадий Швырков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Швырков Геннадий Юрьевич родился 24 ноября 1971 года в Добринском районе Липецкой области. В 1994 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета, после чего работал консультантом в разных компаниях Липецка, в том числе в банке «Липецккомбинат». В 2004 году открыл юридическую контору «Швырков и партнеры».

Карьеру на госслужбе начал в 2011 году с поста помощника председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Новгородской области.

В 2013 году переехал в Москву, около года был заместителем гендиректора в бюджетном госучреждении «Автомобильные дороги Южного административного округа».

В 2014 году стал первым заместителем руководителя управы Ленинского района Воронежа, которой впоследствии руководил два года. Работал под руководством мэра Александра Гусева, нынешнего губернатора Воронежской области.

В 2016 году вновь сменил работу и регион — несколько месяцев был замминистра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

В 2018 году вернулся в Воронежскую область, заняв должность заместителя главы Семилукского района. В марте того же года возглавил муниципалитет. В 2023-м Семилукский район прославился скандалом на выборах в районный совет: в одном из округов выдвинулись восемь однофамильцев.

Весной 2024 года господин Швырков дал резонансное интервью телеканалу «Вести-Воронеж», в котором рассказал, что «не имеет права жить в Семилуках из-за политической турбулентности». В августе того же года покинул пост заместителя главы района по собственному желанию, получил от имени губернатора почетную грамоту за многолетний плодотворный труд и возглавил министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.