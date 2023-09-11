Ни один из шести Вахтиных не выиграл на выборах в райсовет в Воронежской области

На выборах совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области седьмого созыва по округу №11, где на выборы выдвинулись шесть человек по фамилии Вахтин, победу одержал самовыдвиженец Александр Черных. Как следует из данных ГАС «Выборы», за него проголосовал 1 161 человек, тогда как за шестерых зарегистрированных кандидатов по фамилии Вахтин в общей сложности голоса отдали лишь 433 человека.

Вторым по количеству голосов является представитель партии «Родина» и сотрудник ООО ЧОО «Алькор Защита-Острогожск» Владимир Вахтин. В качестве члена команды бывшего главы совета Семилук Александра Шевелюхина он считался основным претендентом на депутатский мандат. Сам господин Шевелюхин также проиграл на выборах по своему одномандатному округу конкуренту от «Единой России».

Ситуацию с выдвижением однофамильцев на выборах в Воронежской области комментировала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она отметила, что нарушений действующего закона во время выдвижения однофамильцев не было: никто из них фамилии не менял. Однако, по словам госпожи Памфиловой, эта технология является гнусной и грязной.

Помимо выборов в муниципальных районах в Воронежской области прошли выборы губернатора. Действующий глава региона Александр Гусев («Единая Россия») по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 76,83%, а его ближайший конкурент коммунист Андрей Рогатнев — 8,5%. Общая явка на выборах губернатора составила 51,08%.

Сергей Толмачев, Воронеж