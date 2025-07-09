Инвестпрограмма «РусГидро» до 2029 года составляет 1,13 трлн рублей

Гендиректор энергетической компании «РусГидро» (MOEX: HYDR) Виктор Хмарин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что размер инвестпрограммы до 2029 года составляет 1,13 трлн руб. По его словам, на эти средства планируется ввести объекты общей мощностью 3,3 ГВт.

«80% инвестпрограммы связано с Дальним Востоком. Мы продолжаем восемь больших строек: это модернизация, это две угольные станции — Якутская, Партизанская — и четыре газовые станции на Дальнем Востоке»,— сказал Виктор Хмарин (цитата по сайту Кремля).

Как добавил гендиректор «РусГидро», в 2024 году компания завершила строительство Усть-Среднеканской ГЭС в Магадане мощностью 570 МВт. Кроме того, построены две малые ГЭС в Чечне на 10 МВт и Кабардино-Балкарии на 23,5 МВт.

Виктор Хмарин также рассказал, что «РусГидро» находится в достаточно тяжелом финансовом положении. Он пояснил, что из-за высоких инфляции и процентных ставок, закредитованности компании достаточно трудно поддерживать высокие темпы прироста инвестиций.

Подробнее о деятельности «РусГидро» — в материале «Ъ» «Киловатты выпускают пар».