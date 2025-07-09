Киловатты выпускают пар

«Камчатскэнерго» (входит в «РусГидро» (MOEX: HYDR)) приобрело контрольный пакет акций в дочернем обществе «Зарубежнефти», отвечающем за реализацию проектов возобновляемой энергетики. Вместе они планируют построить на Камчатке Мутновскую ГеоЭС-2. В качестве механизма возврата инвестиций выбран конкурс ВИЭ на розничном рынке Камчатского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Камчатскэнерго» (входит в «РусГидро») получило 51-процентную долю в ООО «Геотермальная энергетика» — дочернем обществе «Зарубежнефти», отвечающем за реализацию проектов в области ВИЭ. Первоначально структурам нефтяной компании принадлежало 100% этой организации, зарегистрированной в июле 2024 года, в том числе 99,99% — дочерней «ЗН Геотерм». 7 июля доля «ЗН Геотерм» снизилась до 48,99%.

«Зарубежнефть» владеет лицензиями на Корякско-Кеткинский, Верхнежировский и Больше-Банный участки пресных вод для геологического изучения. Совместно с «РусГидро» компания уже реализует проект строительства Мутновской геотермальной электростанции-2 (ГеоЭС-2; 66,5 МВт). Электроэнергия на станциях такого типа вырабатывается за счет использования геотермального пара, поступающего из-под земли.

Сегодня на Камчатке действуют три геотермальные электростанции, которые входят в «РусГидро»: Мутновская ГеоЭС-1 (50 МВт), Верхне-Мутновская ГеоЭС (12 МВт) и Паужетская ГеоЭС (12 МВт). К 2030 году потребление электроэнергии в Центральном энергорайоне (ЦЭР) Камчатского края прогнозируется на уровне 1853 млн кВт•ч, а потребление мощности может составить 315 МВт, сообщал в мае «Системный оператор» (СО; диспетчер энергосистемы). До 2030 года в ЦЭР Камчатки может сформироваться дефицит мощности в объеме 26–31 МВт, заявил глава СО Федор Опадчий. По его словам, среди возможных мероприятий, направленных на исключение этого дефицита,— строительство бинарного энергоблока на Мутновской ГеоЭС-1 (16,5 МВт) и строительство Мутновской ГеоЭС-2 с бинарным энергоблоком (66,5 МВт).

В «РусГидро» сообщили “Ъ”, что компания совместно с «Зарубежнефтью» нацелена реализовать проект по строительству Мутновской ГеоЭС-2, работы по проектированию и доразведке месторождения для подтверждения геотермального ресурса планируется завершить к концу 2027 года. КИУМ станции составит более 90%, что позволит сократить завоз дорогостоящего углеродного топлива на 172,9 тыс. тонн условного топлива (до 40%) в год от потребности Центрального энергоузла Камчатского края, добавляют в компании. «В качестве механизма возврата инвестиций выбран конкурс ВИЭ на розничном рынке Камчатского края»,— говорят в «РусГидро». Строительство станции будет возможно при победе проекта в конкурсном отборе, привлечении льготного финансирования и с получением совместной компанией статуса резидента ТОР «Камчатка», что позволит построить новый объект генерации без роста тарифа в регионе.

Сергей Роженко из Kept поясняет, что Камчатка — изолированный регион с ограниченными собственными первичными энергоресурсами. «В этом плане строительство геотермальной генерации оправданно, так как обеспечивает энергобезопасность»,— считает аналитик. Альтернативой, по его словам, де-факто служит завоз дизельного топлива или сжиженного природного газа, что либо накладно, либо требует создания совершенно новой инфраструктуры.

Игорь Чаусов из центра «Энерджинет» отмечает, что ГеоЭС, в отличие от ВЭС и СЭС,— источники гарантированной мощности в энергосистеме, по сути, аналоги ТЭС с природным подземным энергетическим котлом. По его словам, наиболее эффективным является комплексное использование геотермального ресурса, когда обеспечивается выработка не только электроэнергии, но и тепловой энергии, а также создаются геотермальные кластеры бальнеологии и рекреации.

В Турции, которая является одним из лидеров в геотермальной энергетике, LCOE (одноставочная цена электроэнергии на весь период жизненного цикла технологии) ГеоЭС составляет $0,09–0,12 (9–12 центов) за 1 кВт•ч, указывает господин Чаусов. В России, добавляет он, указанный уровень цен на генерацию электроэнергии характерен для ТЭС в технологически изолированных энергосистемах Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа, где используется дорогостоящее завозное углеводородное топливо (мазут, уголь, дизель), именно в этих регионах целесообразно строительство ГеоЭС.

Анна Тыбинь