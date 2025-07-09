Глава «РусГидро» сообщил Путину о тяжелом финансовом положении компании

Президент Владимир Путин провел встречу с гендиректором энергетической компании «РусГидро» (MOEX: HYDR) Виктором Хмариным. Докладывая главе государства об итогах 2024 года и дальнейших планах, господин Хмарин сообщил о тяжелом финансовом положении компании.

«Финансовое состояние достаточно тяжелое, потому что цены на все растут,— сказал Виктор Хмарин (цитата по сайту Кремля). — И, соответственно, высокая закредитованность компании».

Как пояснил гендиректор «РусГидро», высокие процентные ставки ограничивают рост инвестиций. Он уточнил, что компания не может поднимать цены на энергию на рыночных основаниях, поскольку относится к социальной отрасли. По его словам, «РусГидро» регулярно просит правительство о выделении льготного финансирования и «о регулировании рынка угля, который составляет большую долю в нашей себестоимости».

Как напомнил Виктор Хмарин, в 2024 году выручка «РусГидро» составила 650 млрд руб., EBITDA — 150 млрд руб. В марте компания также сообщала, что чистый убыток составил 61,16 млрд руб.

Подробнее о деятельности «РусГидро» — в материале «Ъ» «Киловатты выпускают пар».