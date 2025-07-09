Генпрокуратура проверит законность роста тарифов ЖКХ в России

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий местных властей и предприятий ЖКХ при повышении тарифов в июле. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9 %, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше»,— сказано в пресс-релизе. Из сообщения следует, что Генпрокуратура обратила внимание на ситуацию после публикаций в СМИ и жалоб граждан.

Надзорное ведомство также проконтролирует злоупотребления коммунальщиков по включению в тарифы необоснованных расходов. По всем выявленным нарушениям Генпрокуратура обещает отреагировать «исчерпывающим комплексом мер».

Как писал «Ъ», 1 июля в России состоялась очередная индексация размера платы за услуги ЖКХ. Рост цен стал рекордным за десять лет. В отдельных регионах тарифы выросли на 13%. В Магаданской области средняя сумма в «платежке» может достичь 18,7 тыс. руб.

Подробнее о причинах подорожания ЖКХ — в материале «Коммуналка узнала себе цену».