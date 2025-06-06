Поступления от использования лесов в Ленобласти выросли до 1,2 млрд рублей

По итогам пяти месяцев текущего года поступления от платежей за использование лесов в Ленобласти составили более 1,2 млрд рублей. Региона занял первое место среди субъектов Северо-Запада по поступлениям в федеральный бюджет по этому показателю, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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По сравнению с 2024 годом доходы от аренды лесов в Ленобласти выросли на 7,6%, что составляет 87 млн рублей. Этого удалось достичь за счет заключения новых договоров и взыскания недоимки по платежам, уточняется в сообщении.

«Комитету по природным ресурсам совместно с лесничествами "Ленобллес" удалось достичь с начала года снижения задолженности по арендным платежам на 33,4 млн рублей или 23%. Мы добиваемся того, чтобы арендаторы не только соблюдали экологические требования, но и своевременно платили за пользование лесами. Природные богатства должны приносить реальную пользу экономике и людям региона»,— прокомментировал зампред правительства Ленобласти Олег Малащенко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге в ближайшее время рассмотрит дело о незаконном экспорте древесины на 15 млн рублей.

Андрей Цедрик