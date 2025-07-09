Оптовые цены на свинину выросли в России до 30%

К началу июля средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 руб. за 1 кг. Это на 30% больше год к году. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании NTech, имеющиеся в распоряжении «Ъ».

Также подорожали следующие части туши:

грудинка (+22%, до 250 руб. за 1 кг);

лопатка (+21%, до 285 руб. за 1 кг);

окорок (+19%, до 292 руб. за 1 кг);

карбонад (+12%, до 320 руб за 1 кг).

Подешевела только свиная шея (–5%, до 445 руб. за 1 кг). По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, рост цен связан со спросом со стороны перерабатывающих предприятий для производства колбасных изделий. Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что повышение цен — это компенсация инфляции и роста издержек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Окорок знает себе цену».