Арбитр задержан полицией из-за решающего пенальти в матче «Торпедо»

Футбольного судью Богдана Головко задержали 8 июля по подозрению во влиянии на результаты чемпионата России (ст. 184 УК, до 7 лет лишения свободы). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По версии следствия, господин Головко сознательно допустил ошибку в пользу московского «Торпедо» в решающем матче против «Камаза» 24 мая. В той игре он не назначил два пенальти в ворота москвичей. Экспертно-судейская комиссия РФС позднее решение по одному из эпизодов ошибочным: защитник «Торпедо» Глеб Шевченко совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего соперника.

«Торпедо» нужна была ничья для прямого выхода в РПЛ. Источник РБК не исключил пересмотра итогов чемпионата. Операцию провели при содействии РФС, который, по данным агентства, «активно сотрудничает с силовиками для борьбы с коррупцией в судействе».

21 июня были арестованы владелец «Торпедо» Леонид Соболев и экс-гендиректор клуба Валерий Скородумов. Им вменяют предложение взятки свыше 1 млн руб. арбитрам за победы и спорные решения. 10 июля КДК РФС проведет заседание по ситуации с «Торпедо».

Подробнее — в материале «Ъ» «Возвращение с задержанием».