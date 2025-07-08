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Коммерсантъ FM
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Трамп пообещал ввести торговые пошлины на товары из стран БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже «довольно скоро» введет пошлины на товары из стран БРИКС. Размер тарифов составит 10%.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме.

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Сегодня источник Reuters сообщал, что США не будут немедленно вводить новые 10-процентные пошлины против членов блока. Белый дом прибегнет к этим мерам, если страны предпримут «антиамериканские» политические действия, писало агентство.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social ранее писал, что США введут дополнительные пошлины в размере 10% в отношении товаров тех стран, которые присоединятся к «антиамериканской политике» БРИКС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть ли БРИКС при Трампе».

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