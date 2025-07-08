Археологи одобрили строительство двух мусорных объектов под Екатеринбургом

Археологическая государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительство двух комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами в районе Екатеринбурга: экотехнопарк «Верхнепышминский» и комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и промышленными отходами (ПО) «Широкореченский». Соответствующие документы размещены на сайте управления госохраны памятников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Эксперты провели визуальное обследование участка экотехнопарка «Верхнепышминский», заложили 56 шурфов и выполнили три зачистки. Археологического материала и признаков археологических объектов выявлено не было.

Кроме того, в отношении второго объекта КПО «Широкореченский» экспертиза установила, что на земельных участках отсутствуют объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в 2026 году начнется строительство экотехнопарка «Верхнепышминский». Он включит в себя мусоросортировочный комплекс, участок компостирования и полигон и позволит обеспечить экологичное обращение с отходами.

Полина Щуцкая