Строительство экотехнопарка «Верхнепышминский» начнется в 2026 году

В Свердловской области в 2026 году начнется строительство экотехнопарка «Верхнепышминский», сообщил врио губернатора региона Денис Паслер на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Дениса Паслера, в регионе уже построены мусоросортировочный комплекс и комплекс по компостированию в Краснотурьинске. Кроме того, были упомянуты мусоросортировочный комплекс и полигон в Нижнем Тагиле общей мощностью 320 тыс. т в год. Экотехнопарк «Верхнепышминский» включит в себя мусоросортировочный комплекс, участок компостирования и полигон и позволит обеспечить экологичное обращение с отходами.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев напомнил, что к 2030 году сортировка твердых коммунальных отходов должна достичь 100%, а полигонное захоронение снизиться до 50%. Четверть отходов должна возвращаться в повторный оборот.

«За последние месяцы в разных регионах России в эксплуатацию введены шесть объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Совокупно их мощность составляет полмиллиона тонн по обработке и 170 тыс. т по утилизации твердых коммунальных отходов», — сказал Дмитрий Патрушев.

Ранее Денис Паслер сообщил о расторжении концессионного соглашения по строительству мусорного полигона под Сысертью. «Площадка должна соответствовать всем технологическим и природоохранным требованиям и, конечно же, будет учитывать мнение жителей»,— подчеркнул господин Паслер. Концессионер ООО «Экологические системы» поддержал решение главы региона.

На территории Сысертского муниципального округа планировалось построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. т к 2027 году. В настоящее время на земельном участке планируют построить ферму или свиноводческий комплекс, заявил представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров.

Полина Щуцкая