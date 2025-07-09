На Байкале еще порубят

Законопроект, разрешающий сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала, после двух лет обсуждений одобрен правительством РФ для принятия во втором чтении. Это “Ъ” подтвердили в Минприроды. Вырубать планируется лишь погибшие от болезней и пожаров леса, заверили в министерстве. Примечательно, что в самом правительстве в 2023 году выступали против этого, напоминая о противоречии Лесному кодексу РФ. Поправки могут стать стимулом к поджогу здоровых лесов ради продажи древесины, опасаются эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минприроды обещает вырубать вокруг Байкала лишь погибшие от болезней и пожаров леса

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Минприроды обещает вырубать вокруг Байкала лишь погибшие от болезней и пожаров леса

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проект поправок к федеральным законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе» одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, подтвердили “Ъ” в Минприроды РФ. Поправками предлагается разрешить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) «в целях воспроизводства лесов».

Речь о рубке насаждений, утративших «средообразующие, водоохранные, оздоровительные» и другие функции.

Также разрешается перевод земель лесного фонда в иные категории — по согласованию с отдельной комиссией (состоящей из чиновников правительства, администрации президента, депутатов Госдумы и сенаторов). Предлагается разрешить строить на таких землях дороги, коммунальные сети, инженерные объекты и кладбища.

БПТ находится под охраной ЮНЕСКО. На этой территории запрещено строительство новых хозяйственных объектов (а также реконструкция действующих) без положительного заключения государственной экологической экспертизы. В ЦЭЗ БПТ (Байкал с островами, прилегающая к озеру водоохранная зона и несколько особо охраняемых природных территорий) действуют еще более жесткие ограничения. Например, запрещены практически вся промышленная деятельность и застройка нетронутых участков.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой в июле 2023 года. Подготовившая документ межфракционная группа депутатов и сенаторов предложила разрешить сплошные рубки в ЦЭЗ БПТ (на период вплоть до 2030 года), а также строить там дороги, очистные сооружения, коммунальные объекты, кафе, рестораны и туалеты, мотивируя это заботой о местных жителях. Проект разрешал переводить земли лесного фонда в другие категории для создания «военных и гражданских захоронений». К проекту прилагался перечень из 75 участков (общей площадью до 600 га), где можно рубить лес и строить гидротехнические сооружения (в актуальной версии документа такого списка нет). Оппоненты в Госдуме называли документ «похоронами священного озера» (см. “Ъ” от 12 июля 2023 года).

В Минприроды “Ъ” заверили, что поправки связаны лишь с тем, «чтобы дать шанс местному населению жить в комфортных условиях», с отремонтированными дорогами, канализацией и коммунальными объектами.

«При существующих ограничениях ничего из перечисленного сделать невозможно»,— добавили в ведомстве, заверив, что ЦЭЗ БПТ все равно будет иметь «самый высокий правозащитный и природоохранный статус». 8 июля в Минприроды также заявляли, что сплошные рубки в ЦЭЗ БПТ можно будет проводить только на «определенных участках», где деревья погибли от болезней, вредителей и в лесных пожарах. Список участков согласуют с РАН, заверяли в ведомстве. Впрочем, в тексте поправок говорится, что рубки допустят «при наличии позиции» РАН, но не согласования с учеными. Совокупную площадь погибших деревьев “Ъ” в Минприроды оценили в 6,8 га.

Примечательно, что в конце 2023 года правительство РФ требовало доработать проект, прямо указывая, что предложение узаконить сплошные рубки и перевод земель лесного фонда в другую категорию в ЦЭЗ БПТ противоречит Лесному кодексу РФ. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов (ЕР) ранее заявлял: если бы не жесткие нормы закона о защите Байкала, принятые в 1999 году, «за эти годы вырубили бы все».

Сплошные рубки погибших деревьев — это санитарные рубки, лишь названные по-другому, полагает эксперт природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин, добавляя, что именно против этого общественники и выступали с момента появления законопроекта. В межрегиональной общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу», занимающейся вопросами экологии, опасаются, что снятие запрета на рубки в ЦЭЗ БПТ «станет стимулом к уничтожению здоровых насаждений, например, путем поджога для признания их погибшими и коммерческого использования древесины».

Беспокойство совета вызывает и возможность «неограниченного строительства дорог» в ЦЭЗ БПТ.

«Это приводит к фрагментации природных комплексов и, как следствие, их деградации»,— говорится в заявлении совета. «Сплошные рубки разрешать нельзя, это поле для серьезных злоупотреблений»,— полагает и член экспертного совета Рослесхоза Антон Хлынов.

Михаил Крейндлин предупреждает, что при искусственном восстановлении лесов после рубок (а в Минприроды предлагают высаживать пять деревьев вместо одного срубленного) должны убираться пни и распахиваться почва. «Это еще хуже рубок. Механическое воздействие на почвы будет приводить к смыву водотоков в Байкал»,— полагает он.

Антон Хлынов отмечает, что перевод земель лесного фонда в другие категории в ЦЭЗ БПТ должен быть обоснован «системными решениями», а для этого следует разработать специальную схему территориального планирования, предусматривающую «некие пространственные экологические регламенты». В упомянутую в законопроекте комиссию следует включить ученых и общественников, добавляет он. Глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин уже пообещал устроить слушания по поправкам, как только они поступят в парламент.

Александр Воронов