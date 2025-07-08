Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином реестре туристических троп

8 июля Госдума приняла в первом чтении пакет поправок к закону «Об основах туристской деятельности», Лесному и Земельному кодексам, который ранее внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов. Парламентарии ссылаются на данные Агентства стратегических инициатив: сегодня существует более 1,7 тыс. троп в 79 субъектах федерации. Их правовой статус не определен, что мешает привлекать финансирование (государственное и частное) для развития туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Андрей Марков (слева) и Сангаджи Тарбаев во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутаты Андрей Марков (слева) и Сангаджи Тарбаев во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Туристические тропы объединят в единую «Национальную систему», информация о них будет собрана в общедоступном реестре.

На отдельных частях маршрута разрешат размещать некапитальные строения и сооружения (их перечень утвердят позже).

У каждой тропы будет паспорт и ответственный за содержание оператор.

Новая тропа может быть создана по инициативе властей или частных компаний.

В ходе обсуждения депутаты высказали опасения по поводу законопроекта. Зампред думского комитета по экологии Анатолий Грешневиков (СРЗП) обвинил авторов поправок в том, что они «не сочли нужным пообщаться» с экологической общественностью, учеными, представителями особо охраняемых территорий. Соавтор поправок депутат Сангаджи Тарбаев («Новые люди») ответил, что законопроект готовился три года, в течение которых проходило «много встреч и слушаний» и выслушивались мнения «всех специалистов». Депутат Олег Нилов (СРЗП), в свою очередь, опасается, что законопроект позволит возводить на тропах «двухэтажные дома на сваях», что станет «катастрофой» для заповедников. Господин Тарбаев заверил его, что строительство любой инфраструктуры на тропе будет согласовываться со всеми ведомствами с учетом положения закона об особо охраняемых территориях. Олег Алехин (КПРФ) заметил, что в ряде регионов туристические тропы вызывают недовольство у местных жителей, особенно когда за посещение объектов взимается плата. Он предложил зафиксировать в законе, что нахождение на тропах бесплатно для граждан, а следование по маршруту носит рекомендательный характер. Сангаджи Тарбаев согласился с этим предложением.

Поправки ко второму чтению собираются до 22 июля.

Иван Буранов