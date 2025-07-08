Гендиректора «Электросетей Армении» доставили в офис компании, где идут обыски

Правоохранительные органы увезли гендиректора «Электрических сетей Армении» (ЭСА) Нарека Карапетяна, племянника главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, в офис компании в Ереване, где проходят следственные действия. СК Армении пояснил, что обыски проводятся в рамках уголовного дела, по какой статье — не уточняется.

Перед этим обыски прошли и в доме Нарека Карапетяна. «По всей видимости, меня арестуют, но не знаю — за что. Возможно, потому что я участвовал в митинге (в поддержку Самвела Карапетяна.— ''Ъ'')»,— сказал журналистам гендиректор ЭСА.

В СК Армении сообщили, что проводятся «неотложные следственные действия» по уголовным делам, которые были возбуждены «Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета и Ереванским городским следственным управлением».

Самвел Карапетян с 18 июня находится под арестом по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом для возбуждения дела стали его высказывания в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которых критиковал премьер Армении Никол Пашинян. Вскоре после ареста бизнесмена обыски прошли в офисе принадлежащей ему ГК «Ташир» в Ереване. На прошлой неделе парламент республики принял законы, позволяющие национализировать «Электрические сети Армении».

О шествии в поддержку бизнесмена — в репортаже «Ъ» «''Это не только про Карапетяна. Это про всех нас''».

Лусине Баласян