Гражданский беспилотник подавили по-военному

В Казани в результате применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) потерпел крушение беспилотник «Альтиус», выполнявший испытательный полет. Пятитонный аппарат, способный преодолевать до 10 тыс. км, рухнул на дачный дом, уничтожив его вместе с хозпостройками. Работы над БПЛА ведутся с 2013 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место падения учебного беспилотника в СНТ «Дубки»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Место падения учебного беспилотника в СНТ «Дубки»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Крушение БПЛА произошло 8 июля в 9:10. Как сообщили в пресс-службе раиса (главы) Татарстана, беспилотный летательный аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ «Дубки». Никто не пострадал, а возникший в результате ЧП пожар был ликвидирован.

Источник “Ъ” рассказал, что катастрофу потерпел гражданский БПЛА «Альтиус», совершавший испытательный полет. Позднее на Уральском заводе гражданской авиации подтвердили, что это был их аппарат. Процесс взлета с аэродрома проходил штатно, а во время испытательного полета неустановленные внешние средства РЭБ нарушили спутниковую навигацию БПЛА. Беспилотник продолжил полет с использованием инерциальной системы навигации, для захода на посадку его пришлось уводить на второй круг, после чего он и упал.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники СКР на транспорте и транспортная прокуратура. По результатам проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов будет принято процессуальное решение — о возбуждении уголовного дела, привлечении виновников к административной ответственности или отказе в этом.

Беспилотный летательный аппарат «Альтиус», он же «Альтаир», имеет массу до пяти тонн. Продолжительность полета беспилотника достигает 48 часов, он способен преодолевать расстояние до 10 тыс. км. Планер изготовлен из композитных материалов, силовая установка включает два дизельных двигателя. Установленная аппаратура позволяет вести разведку на большом расстоянии. Ключевой особенностью является возможность управления через спутник, что обеспечивает практически неограниченную дальность применения. В пул потенциальных задач беспилотника входит многоуровневый мониторинг протяженных объектов, таких как газопроводы, и инфраструктуры Арктического и других труднодоступных регионов. Предполагалось, что военная версия беспилотника сможет нести на себе ударное вооружение и возможность работы в связке с перспективным российским истребителем Су-57.

ОКБ имени Симонова (Казань) с 2011 года занималось разработкой БПЛА «Альтиус», когда выиграло конкурс на научно-исследовательскую работу от Минобороны. Стоимость проекта оценивалась в 1 млрд руб. В 2017 году начались летные испытания беспилотника. В том же году ОКБ имени Симонова сообщило о нехватке средств для продолжения работы над проектом, поэтому правительство Татарстана запрашивало дополнительно до 2 млрд руб. в Минпромторге.

В апреле 2018 года бывшего главу бюро Александра Гомзина задержали по подозрению в хищении 900 млн руб., выделенных правительством РФ для разработки беспилотника «Альтиус», а также в нецелевом расходовании еще 163 млн руб. В октябре того же года стало известно, что Минобороны прекратило разработку «Альтиуса» на базе казанского бюро. На реализацию проекта с 2011 года было направлено 3 млрд руб. Вскоре проект БПЛА был передан Уральскому заводу гражданской авиации.

В феврале 2021 года Министерство обороны заказало установочную партию БПЛА «Альтиус-РУ» (разведывательный ударный). На расширенной коллегии Минобороны 21 декабря 2021 года тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу было официально объявлено о завершении испытаний. Однако о поступлении беспилотника в войска не сообщалось.

В июне 2025 года завершился судебный процесс Александра Гомзина. Верховный суд Татарстана признал фигуранта виновным в мошенничестве (ст. 159 УК), но освободил от заключения на восемь лет в связи с истечением срока давности.

Диана Соловьева, Казань; Дмитрий Сотак