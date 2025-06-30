Миллиард атаковал беспилотник

Экс-генерального директора и главного конструктора «ОКБ Симонова» Александра Гомзина освободили от лишения свободы на восемь лет из-за истечения сроков давности дела. Его подозревали в хищении средств почти 1 млрд руб., полученных бюро на разработку проекта беспилотника «Альтаир». Впоследствии Александра Гомзина обвинили в трех эпизодах мошенничества на 494 млн руб., совершенных путем фиктивных контрактов на работы по проектам над БПЛА «Альтаир» и «Зарница».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава ОКБ им. Симонова Александр Гомзин

Фото: ОКБ им. Симонова Бывший глава ОКБ им. Симонова Александр Гомзин

Фото: ОКБ им. Симонова

Верховный суд Татарстана приговорил бывшего гендиректора и главного конструктора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина к лишению свободы на восемь лет, однако освободил фигуранта от наказания из-за истечения сроков давности. Как рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе суда, судья также постановил удовлетворить иск Минобороны РФ на 494 млн руб.

ОКБ им. Симонова «Опытно-конструкторское бюро им. М. П. Симонова» (ранее ОКБ «Сокол») — предприятие из Казани, зарегистрированное в 2001 году. Деятельность организации связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В 2016 году выручка бюро составила 1,6 млрд руб., а прибыль 15 млн руб. По заказу Минобороны ОКБ им. Симонова занималось разработкой беспилотников и воздушных мишеней.

Александр Гомзин возглавил организацию в декабре 2000 года. Расследование дела против бывшего главы бюро началось еще в 2018 году. Подозреваемого задержали в апреле и предъявили обвинения по трем статьям УК РФ: ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). Источники «Ъ» сообщали, что Александра Гомзина подозревали в хищении 900 млн руб., выделенных Правительством России для создания тяжелого беспилотника «Альтаир» и нецелевом расходовании еще 163 млн руб. ОКБ им. Симонова В 2011 году ОКБ им. Симонова выиграло конкурс от Минобороны на создание такого аппарата на сумму 1 млрд руб. Господин Гомзин свою вину не признавал.

Как сообщает издание «Реальное время», впоследствии формулировка обвинений изменилась, а бывшего главу ОКБ им. Симонова заподозрили в трех эпизодах мошенничества на сумму более 494 млн руб. По версии следствия, фигурант совершил мошенничества в 2011-2013 годах, заключив фиктивные договоры с подконтрольными фирмами «Милтек» и «Спутник» на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по проектам беспилотников «Альтаир» и «Зеница». Сегодня Верховный суд Татарстана удовлетворил гражданский иск Минобороны на 494 млн руб.

По данным Rusprofile, казанская компания «Милтек» была ликвидирована в 2022 году. В 2020 году выручка и прибыль организации составляли 0 руб. По информации открытых источников, БПЛА «Зеница» был разработан на основе советского разведывательного аппарата Ту-143 «Рейс».

В мае 2018 года стало известно, что следствие освободило Александра Гомзина под подписку о невыезде. Тогда один из его адвокатов сообщил, что на решение следователя повлияли предоставленные документы, которые якобы подтверждали невиновность подозреваемого.

В октябре того же года Минобороны прекратило разработку БПЛА «Альтаир», создаваемого казанским ОКБ им. Симонова. Сообщалось, что с 2011 года на разработку БПЛА в Казани было выделено 3 млрд руб. Впоследствии проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации. В 2017 году «Альтаир» прошел летные испытания. Беспилотный летательный аппарат «Альтаир» имеет массу до пяти тонн. Продолжительность полета БПЛА достигает 48 часов.

В 2022 году Верховный суд Татарстана направил уголовное дело против Александра Гомзина в Генпрокуратуру РФ, однако Четвертый апелляционный суд отменил это решение и дело снова вернули в татарстанский суд. Судебные процессы проходили в закрытом формате. Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что затягивание сроков производства по делу со стороны обвинения могло произойти из-за слабой доказательственной базы против обвиняемого.

Диана Соловьёва