Минобороны заключило контракт на поставку беспилотников «Альтиус» из Казани

Министерство обороны России заключило договор на поставку первой партии ударных беспилотников «Альтиус», собранных в Казани. Об этом сообщает «Интeрфакс».

«В рамках реализации государственного контракта на ОКР (опытно-конструкторские работы) "Альтиус-РУ" по разработке БЛА обособленным подразделением № 2 АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Казани успешно проведена защита и закрытие этапа "Технический проект"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск и производство образцов беспилотников планируется в текущем году.

Разработкой «Альтиуса» с 2011 года занималось казанское опытно-конструкторское бюро имени Симонова по заказу министерства. Летом 2016 года стартовали летные испытания, а в 2018-м проект передали Уральскому заводу гражданской авиации.

"Ъ-Казань"