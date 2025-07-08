Производство алкоголя в России упало по итогам полугодия на 16%

В первой половине 2025 года выпуск алкогольной продукции в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 16,1% год к году — до 73,89 млн дал. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), оказавшихся в распоряжении «Ъ».

В частности, снизилось производство водки — на 10,9% до 31,38 млн дал, а также коньяка — на 17% до 3,45 млн дал. Этот спад объясняется резким повышением минимальных розничных цен (МРЦ), пояснил «Ъ» президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Если в предыдущие годы рост МРЦ в среднем был в районе 7%, то в начала 2025 года ее подняли для водки и коньяка почти на 17%.

Самое выраженное падение наблюдается у слабоалкогольной продукции — на 91,6%, до 725,4 тыс. дал. Но оно продиктовано миграцией напитков в другие категории, например, в пивные. Так производители обходят повышение акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли.

Несмотря на общее снижение производства алкоголя, цифры последних месяцев показывают, что ситуация постепенно налаживается. Так, без учета июня, за январь—май 2025 года падение составляло 20,4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не алкогольный год».