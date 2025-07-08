В Приангарье баржа с дизтопливом села на мель

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР устанавливает обстоятельства ЧП на реке Лена в Иркутской области, когда груженая дизельным топливом баржа села на мель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установило следствие, инцидент произошел 7 июля в районе переката Вишняковский на 3237 км реки Лены. Теплоход, буксирующий баржу, «уклонился за правую кромку судового хода» в результате чего грузовое судно оказалось на мели. «Никто не пострадал, груз не утрачен, окружающей среде вред не причинен»,— отметили в правоохранительном ведомстве.

Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Как писал «Ъ-Сибирь», 8 июня буксир типа ОТ получил пробоину на казачинских порогах в Красноярском крае. В Енисей вытекло 10-15 т ГСМ. Протяженность образовавшегося на реке нефтяного пятна составила около 30 км.

Михаил Кичанов