Енисей накрыли пленкой

На 30 км растянулась нефтяная пленка в среднем течении Енисея после аварии буксира. На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации власти отводят не менее двух недель. Следствие уже возбудило уголовные дела. Оценки независимых экспертов рознятся: одни полагают, что ущерб от разлива топлива будет носить локальный характер, другие прогнозируют гибель живых организмов и «долгосрочные экологические проблемы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия разлива 30 тонн дизельного топлива после аварии теплохода на Енисее затронут всю экосистему реки

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура Последствия разлива 30 тонн дизельного топлива после аварии теплохода на Енисее затронут всю экосистему реки

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Утром 10 июня в администрации Казачинского района прошло заседание краевого оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации районного уровня. Режим ЧС был введен после произошедшей 8 июня аварии на казачинских порогах: следовавший в Дудинку теплоход с двумя баржами получил пробоину при столкновении с подводным препятствием и встал у берега в полузатопленном состоянии. Дизельное топливо вытекло в Енисей. Глава Енисейского района Наталия Капустинская, побывавшая на месте аварии, сообщила о 10–15 тоннах ГСМ, попавших в Енисей.

Казачинские пороги расположены ниже Красноярска по течению и выше райцентра Казачинское, где проживает 3,6 тыс. человек. Еще дальше на север, уже после впадения Ангары в Енисей, расположен город Лесосибирск с населением 55,7 тыс. человек.

По итогам заседания краевого оперативного штаба в администрации Казачинского района власти сообщили об установке двух рубежей боновых заграждений вокруг судна. «Это предотвратило дальнейшее распространение нефтепродуктов на акваторию реки Енисей»,— пояснили участники заседания. Одновременно с этим уже сейчас нефтяная пленка протянулась примерно на 30 км от места происшествия и зафиксирована неподалеку от села Курбатово Казачинского района. Вытекшие нефтепродукты сосредоточены на правом берегу Енисея, в прибрежной зоне, где задерживаются на берегу и заводях. Часть загрязнений смывается течением в центральное русло, попадая на судоходный путь. Для борьбы с последствиями аварии «Енисейречтранс», подразделения центра аварийно-спасательных операций и КГКУ «Спасатель» занимаются строительством цепей боновых заграждений ниже Казачинского и обработкой загрязненных участков сорбентами и реагентами.

Жителей Енисейского района, городов Енисейска и Лесосибирска власти попросили не выходить на берег, пока идет его очистка. В Лесосибирске введен режим «повышенной готовности». Комментируя ситуацию, директор службы ГО и ЧС мэрии Валерий Чурилов сказал, что пятно движется с небольшой скоростью.

«В адрес ресурсоснабжающих организаций Лесосибирска направлены предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях в части усиления производственного контроля качества воды, поступающей из поверхностного водозабора реки Енисей в распределительные сети города»,— сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Лабораторные исследования, проведенные к 10 июня ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», показали, что питьевая вода, поступающая из поверхностного водозабора в распределительные сети Лесосибирска, соответствует всем нормативам.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в связи с аварией проводит «надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства». Следствие уже возбудило уголовные дела по статьям 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и 263 УК (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте. «Мы рассчитаем вред, который причинен водному объекту, и будем работать с предприятием-причинителем вреда, чтобы этот вред был возмещен»,— сообщила заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Эксперты по-разному оценили нанесенный ущерб.

«В результате разлива топлива в реке прогнозируется масштабное загрязнение водной среды, гибель живых организмов и долгосрочные экологические проблемы, требующие сложных и дорогостоящих мер по ликвидации»,— заявил член краевой Общественной палаты Павел Гудовский.

Поскольку Енисей — большая и мощная река, понесенный урон будет иметь локальный характер, считает и. о. руководителя регионального отделения партии «Зеленые» Сергей Шахматов. «Дизельное топливо в воде делится на фракции. Тяжелая фракция сразу ушла на дно. При повышении температуры воды она будет отслаиваться и дальше вымываться течением. Легкую фракцию вынесет на берег. Часть испарится, потому что она испаряется очень быстро»,— рассказал господин Шахматов «Ъ-Сибирь».

По данным участников заседания штаба в Казачинском, при благоприятных погодных условиях последствия разлива топлива устранят за две-три недели. Но на 11 июня синоптики прогнозируют в центральных и южных районах Красноярского края сильные дожди и грозы при шквальном ветре.

Валерий Лавский