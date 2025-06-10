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Енисей накрыли пленкой

На ликвидацию последствий разлива топлива в Красноярском крае уйдут недели

На 30 км растянулась нефтяная пленка в среднем течении Енисея после аварии буксира. На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации власти отводят не менее двух недель. Следствие уже возбудило уголовные дела. Оценки независимых экспертов рознятся: одни полагают, что ущерб от разлива топлива будет носить локальный характер, другие прогнозируют гибель живых организмов и «долгосрочные экологические проблемы».

Последствия разлива 30 тонн дизельного топлива после аварии теплохода на Енисее затронут всю экосистему реки

Последствия разлива 30 тонн дизельного топлива после аварии теплохода на Енисее затронут всю экосистему реки

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Последствия разлива 30 тонн дизельного топлива после аварии теплохода на Енисее затронут всю экосистему реки

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Утром 10 июня в администрации Казачинского района прошло заседание краевого оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации районного уровня. Режим ЧС был введен после произошедшей 8 июня аварии на казачинских порогах: следовавший в Дудинку теплоход с двумя баржами получил пробоину при столкновении с подводным препятствием и встал у берега в полузатопленном состоянии. Дизельное топливо вытекло в Енисей. Глава Енисейского района Наталия Капустинская, побывавшая на месте аварии, сообщила о 10–15 тоннах ГСМ, попавших в Енисей.

Казачинские пороги расположены ниже Красноярска по течению и выше райцентра Казачинское, где проживает 3,6 тыс. человек. Еще дальше на север, уже после впадения Ангары в Енисей, расположен город Лесосибирск с населением 55,7 тыс. человек.

По итогам заседания краевого оперативного штаба в администрации Казачинского района власти сообщили об установке двух рубежей боновых заграждений вокруг судна. «Это предотвратило дальнейшее распространение нефтепродуктов на акваторию реки Енисей»,— пояснили участники заседания. Одновременно с этим уже сейчас нефтяная пленка протянулась примерно на 30 км от места происшествия и зафиксирована неподалеку от села Курбатово Казачинского района. Вытекшие нефтепродукты сосредоточены на правом берегу Енисея, в прибрежной зоне, где задерживаются на берегу и заводях. Часть загрязнений смывается течением в центральное русло, попадая на судоходный путь. Для борьбы с последствиями аварии «Енисейречтранс», подразделения центра аварийно-спасательных операций и КГКУ «Спасатель» занимаются строительством цепей боновых заграждений ниже Казачинского и обработкой загрязненных участков сорбентами и реагентами.

Жителей Енисейского района, городов Енисейска и Лесосибирска власти попросили не выходить на берег, пока идет его очистка. В Лесосибирске введен режим «повышенной готовности». Комментируя ситуацию, директор службы ГО и ЧС мэрии Валерий Чурилов сказал, что пятно движется с небольшой скоростью.

«В адрес ресурсоснабжающих организаций Лесосибирска направлены предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях в части усиления производственного контроля качества воды, поступающей из поверхностного водозабора реки Енисей в распределительные сети города»,— сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Лабораторные исследования, проведенные к 10 июня ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», показали, что питьевая вода, поступающая из поверхностного водозабора в распределительные сети Лесосибирска, соответствует всем нормативам.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в связи с аварией проводит «надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства». Следствие уже возбудило уголовные дела по статьям 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и 263 УК (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте. «Мы рассчитаем вред, который причинен водному объекту, и будем работать с предприятием-причинителем вреда, чтобы этот вред был возмещен»,— сообщила заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Эксперты по-разному оценили нанесенный ущерб.

«В результате разлива топлива в реке прогнозируется масштабное загрязнение водной среды, гибель живых организмов и долгосрочные экологические проблемы, требующие сложных и дорогостоящих мер по ликвидации»,— заявил член краевой Общественной палаты Павел Гудовский.

Поскольку Енисей — большая и мощная река, понесенный урон будет иметь локальный характер, считает и. о. руководителя регионального отделения партии «Зеленые» Сергей Шахматов. «Дизельное топливо в воде делится на фракции. Тяжелая фракция сразу ушла на дно. При повышении температуры воды она будет отслаиваться и дальше вымываться течением. Легкую фракцию вынесет на берег. Часть испарится, потому что она испаряется очень быстро»,— рассказал господин Шахматов «Ъ-Сибирь».

По данным участников заседания штаба в Казачинском, при благоприятных погодных условиях последствия разлива топлива устранят за две-три недели. Но на 11 июня синоптики прогнозируют в центральных и южных районах Красноярского края сильные дожди и грозы при шквальном ветре.

Валерий Лавский

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