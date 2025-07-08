Производство сидра в России снизилось в июне на 11%

В России производство сидра в июне снизилось до 753,2 тыс. дал –– на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Это следует из данных участников алкогольного рынка, имеющихся в распоряжении «Ъ».

Эксперты, опрошенные «Ъ», связывают падение показателя с мероприятиями РАТК, направленными на выведение с рынка напитков, выпускающихся под видом сидра, но не соответствующих ГОСТу на него.

Президент Союза производителей традиционного сидра (СПТС) Алексей Небольсин объяснил, что наблюдавшийся ранее рост выпуска сидра был искусственным. Господин Небольсин связывает его с резкой миграцией в эту категорию плодовой алкогольной продукции. Она произошла после повышения акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли.

Другим фактором снижения производства сидра может являться ужесточение региональных ограничений. По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, на показателях выпуска напитка могла сказаться обострившаяся с ноября 2024 года война регионов с «наливайками».

Подробнее о спаде производства — в материале «Сидр столкнулся с засухой».