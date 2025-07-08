Группы наемников из Южной Кореи действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи»,— цитирует свой источник агентство.

В апреле начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов сообщил, что в боевых действиях против Украины в Курской области участвовали солдаты из Северной Кореи. Позже президент России Владимир Путин лично благодарил главу КНДР Ким Чен Ына за помощь. На встрече с журналистами 11 мая президент заявил, что северокорейские военнослужащие проявили мужество и героизм.

26 июня информагентство Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщило, что в июле или августе КНДР может направить в Россию дополнительные войска.