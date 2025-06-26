Reuters: КНДР готовит дополнительные войска для поддержки СВО

Северная Корея в июле или августе может направить в Россию дополнительные войска для участия в боевых действиях против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку. По ее данным, КНДР также поставляет российской стороне оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

Национальная разведслужба Южной Кореи (NIS) в качестве обоснований упоминает «недавний визит» в Пхеньян «высокопоставленного сотрудника службы безопасности президента России». Также южнокорейская разведка получила данные о подготовке войск Северной Кореей. По версии NIS, КНДР взамен, «вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет».

В июне Пхеньян дважды посещал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По итогам его второй поездки 17 июня лидер КНДР Ким Чен Ын решил направить в Курскую область тысячи саперов и военных строителей. Он также обещал поддерживать РФ в ситуации на Украине.

В июне 2024 года лидеры России и Северной Кореи подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он обязывает стороны незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Солдаты из КНДР участвовали в освобождении Курской области от ВСУ: первым об этом в апреле рассказал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. В мае Владимир Путин поблагодарил КНДР за помощь на СВО.