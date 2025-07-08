Трамп подписал указ о переносе дедлайна по торговым соглашениям на 1 августа

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переносе крайнего срока по заключению торговых соглашений с 9 июля на 1 августа. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в отношении Республики Корея и Японии американские власти вводят с 1 августа таможенные пошлины в размере 25%. Еще нескольким государствам будут направлены уведомления от президента США о введении дополнительных тарифов, среди которых — Сербия, в отношении которой вводится пошлина в 35%.

В начале апреля Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из 211 стран и территорий. Тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но господин Трамп перенес срок их введения на три месяца. За это время Соединенные Штаты заключили торговые соглашения с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

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