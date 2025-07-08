Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Сербии

Президент США Дональд Трамп уведомил президента Сербии Александра Вучича о введении США дополнительных импортных пошлин на товары из Сербии в размере 35%. Список пошлин опубликован президентом в соцсети Truth Social.

Как уточнил президент США, Белый дом завершит рассылку уведомлений о введении пошлин к 9 июля. Тарифы начнут взиматься с 1 августа.

В начале апреля Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из 211 стран и территорий. Тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но господин Трамп перенес срок их введения на три месяца. За это время Соединенные Штаты заключили торговые соглашения с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соглашение о неясном будущем».