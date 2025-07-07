Суд в Баку оставил под стражей журналистов Sputnik Азербайджан

Суд в Баку отклонил апелляции руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля. Они останутся под стражей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на редакцию Sputnik Азербайджан.

Ранее сотрудникам редакции избрали меру пресечения в виде СИЗО на 4 месяца. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня после рейда в Екатеринбурге, в результате которого задержали около 50 человек. Семерых арестовали, два человека умерли. После этого в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски и были задержаны Игорь Картавых и Евгений Белоусов.

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