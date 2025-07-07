Либерал-демократы готовятся потеснить коммунистов

Список кандидатов ЛДПР на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области возглавил председатель партии Леонид Слуцкий. Либерал-демократы рассчитывают улучшить результат 2020 года и стать второй партией в регионе, опередив КПРФ. Всего же, как сообщили “Ъ” в ЛДПР, господин Слуцкий станет первым номером партсписков в 7 из 11 субъектов, где осенью будут избирать региональные парламенты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Своих выдвиженцев на сентябрьских выборах в областное законодательное собрание и в горсовет Новосибирска внеочередная конференция регионального отделения ЛДПР утвердила 6 июля. «Список кандидатов, представленный по всем территориальным группам и одномандатным округам, был единогласно утвержден общим голосованием делегатов»,— говорится в официальном сообщении по итогам мероприятия.

Голосование на выборах в областной и городской парламенты пройдет 12–14 сентября. Заксобрание формируется по смешанной системе (38 депутатов избираются по партспискам и 38 — по одномандатным округам), а выборы 50 депутатов горсовета пройдут только по мажоритарным округам.

В общеобластную часть партсписка на выборах в заксобрание вошли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, гендиректор Новосибирской филармонии, руководитель аппарата реготделения партии Анна Терешкова и бизнесмен, глава партийного совета предпринимателей региона Александр Бойко.

Как уточнили “Ъ” в пресс-службе отделения, ЛДПР выдвинула кандидатов во всех 38 одномандатных округах и 77 кандидатов по списку.

Координатор отделения Никита Столповский возглавил одну из территориальных групп. На выборах в горсовет партия также будет представлена во всех округах. Господин Столповский выразил надежду, что «наша команда добьется высоких результатов». А в пресс-службе отделения “Ъ” заявили, что «партия, соблюдая федеральную тенденцию, уверенно идет к тому, чтобы стать второй в регионе».

На предыдущих выборах в 2020 году ЛДПР заняла третье место в голосовании по партспискам, набрав 13,58% голосов и отстав от КПРФ примерно на 3 п. п. Этот результат позволил либерал-демократам даже при отсутствии побед в одномандатных округах сформировать фракцию из шести человек. Впрочем, в последнее время она существовала лишь формально. Осенью 2024 года Никита Столповский, по решению руководства ЛДПР сменивший депутата заксобрания Евгения Шаблинского на посту координатора, сообщил, что все депутаты, избранные в заксобрание и горсовет от партии, больше ее не представляют. «Те, кто предали ЛДПР,— нам такие не нужны»,— пояснил он. В результате, как сообщал “Ъ”, в мае 2025-го все члены бывшей фракции ЛДПР в новосибирском заксобрании приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России».

Первой из парламентских партий в кампанию по выборам заксобрания включилась КПРФ, которая 7 июля уже передала в облизбирком документы на регистрацию своих кандидатов.

Секретарь обкома Роман Яковлев сказал “Ъ”, что эксперты не исключают прохождения в новосибирский парламент всего двух партий, одной из которых станет КПРФ.

В тот же день свою конференцию по выдвижению кандидатов провело отделение «Справедливой России — За правду». У «Новых людей» аналогичное мероприятие прошло в конце минувшей недели, а местные единороссы соберутся на партконференцию 10 июля.

Напомним, что традицию лично возглавлять партсписки ЛДПР на региональных выборах заложил основатель партии Владимир Жириновский, а Леонид Слуцкий после избрания новым лидером в 2022 году ее продолжил. В 2025 году, как сообщила “Ъ” заместитель главы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар, господин Слуцкий станет первым номером списка в 7 из 11 субъектов РФ, где избирают региональные парламенты. В Курганской и Костромской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе нет общей части списка и, соответственно, единоличного лидера, пояснила она. А в Республике Коми, где список возглавит лидер местных либерал-демократов Максим Крайн, «такое решение принято в связи со стратегией кампании в регионе», добавила госпожа Кавшар.

Валерий Лавский, Новосибирск; Дарья Шучалина, Сыктывкар; Ксения Веретенникова