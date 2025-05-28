Лидер трехлетней выдержки

ЛДПР стала второй партией в стране, приросла сторонниками и расширила представительство в органах власти. В этом либерал-демократы уверяли друг друга на торжественном собрании, приуроченном к трехлетию избрания Леонида Слуцкого преемником Владимира Жириновского, которое прошло 27 мая в центральном аппарате партии. Сам он по этому случаю переосмыслил классический лозунг ЛДПР «Мы за бедных, мы за русских». В интерпретации господина Слуцкого русские все-таки должны быть богатыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Начать либерал-демократы решили с подведения итогов трехлетней работы под началом Леонида Слуцкого. Согласно представленным данным, ряды партии за это время пополнились новыми сторонниками и теперь насчитывают около 400 тыс. человек. Депутатов по всей стране — почти 4 тыс., и на муниципальном уровне они работают во всех регионах России. Кроме того, в 2024 году либерал-демократы избрались во все региональные парламенты, где проходили выборы, а выигранных мандатов в целом оказалось на две сотни больше, чем у КПРФ. Наконец, рейтинг ЛДПР в 2025 году вырос до 11,5%, тогда как в 2022-м был на уровне 8%.

Следом с благодарностями в адрес Леонида Слуцкого выступили «простые люди», которым он успел помочь. Например, юная Лидия Котельникова из Перми, поставившая рекорд мира среди женщин по отжиманию от пола. В прошлом году лидер ЛДПР узнал, что она занимается на самодельных снарядах, и подарил ей тренажер. Посадив девочку на шею, господин Слуцкий заявил, что аналогичных случаев за три года было «сотни и тысячи», а ЛДПР «просто делает свое дело».

Под началом нового председателя партия «кардинально изменилась», продолжил главный либерал-демократ. Если в 2022 году ЛДПР была «не в самом лучшем составе и состоянии», о чем говорит малочисленная фракция в Госдуме, то за эти три года она стала сильнее и «эффективнее любой другой парламентской оппозиции», не скромничал Леонид Слуцкий.

В завершение он решил разъяснить собравшимся некоторые партийные идеологемы, например, концепцию о «русских не по крови, а по духу». Она предполагает защиту «русского мира» и всех, кто говорит и думает на русском языке. «Поэтому не надо тем, кто нам завидует, обвинять нас в том, что мы разыгрываем какую-то межнациональную карту. Мы сегодня разыгрываем карту помощи людям»,— заявил господин Слуцкий и заодно переосмыслил классический лозунг Владимира Жириновского «Мы за бедных, мы за русских». По его словам, «русские должны быть богатыми, благополучными». В связи с этим борьба с бедностью является «самой приоритетной для партии задачей», резюмировал он.

По словам политолога Константина Калачева, ЛДПР под началом Леонида Слуцкого дистанцируется от русских националистов. Точка зрения «русский тот, кто считает себя русским» совпадает с мнением президента России, а возвращение величия русским, если оно не является прямой калькой с лозунга президента США Дональда Трампа «Make America Great Again», найдет отзыв во многих сердцах, считает эксперт.

Что касается реальных достижений ЛДПР, то опросы подтверждают ее второе место, добавляет господин Калачев: «Ситуация подвижна, отрыв не настолько велик, но предпосылок для рывка КПРФ я не вижу». По его словам, если коммунисты не «проснутся», то на выборах в Госдуму в 2026 году либерал-демократы действительно имеют шанс стать второй партией. «ЛДПР и лично господину Слуцкому надо просто не допустить грубых ошибок»,— резюмирует политолог.

Божена Иванова