США исключили запрещенную в РФ ХТШ из списка террористических организаций

Власти США исключили исламистскую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) из списка террористических организаций. Возглавляемая президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа в конце прошлого года группировка стала основной силой в антиправительственном наступлении в декабре.

«После консультации с генеральным прокурором и министром финансов я аннулирую признание "Фронта ан-Нусра", также известного как Хайат Тахрир аш-Шам (признана в РФ террористической и запрещена.— ''Ъ'') и других его наименований, иностранной террористической организацией»,— говорится в служебной записке госсекретаря США Марко Рубио, которую приводит AFP.

ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена) была признана властями США и ООН террористической из-за имевшихся у нее несколько лет назад связей с «Аль-Каидой» (признана в РФ террористической и запрещена). 30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии санкций с Сирии. Американские власти также запускают процесс вывода Сирии из списка стран—спонсоров терроризма, в котором она находилась с 1979 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из полевых командиров в респектабельные политики».

Лусине Баласян