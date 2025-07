Из полевых командиров в респектабельные политики

Президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии ряда санкций против Сирии, действовавших с 1979 года. Белый дом сообщил, что таким образом хочет обеспечить правительству, возглавляемому бывшими исламистами, «путь к стабильности». Взамен США ожидают, что Сирия продолжит борьбу с иностранными террористами и нормализует отношения с Израилем. Официальный Дамаск и власти еврейского государства ведут переговоры уже не первый месяц, однако многое упирается в формат и суть соглашения. В Израиле рассчитывают, что в рамках договоренностей Сирия признает потерю Голанских высот, захваченных израильтянами во время войны 1967 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Указ о санкционной амнистии для Сирии Дональд Трамп подписал 30 июня. Как сказано на сайте Белого дома, документ «разрешает смягчение экспортного контроля над некоторыми товарами и отменяет ограничения на некоторые виды иностранной помощи Сирии». Вместе с тем правительство США запускает процесс вывода Сирии из списка стран—спонсоров терроризма, в котором она находилась с 1979 года, а также исключения президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа и исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), которую он некогда возглавлял, из списка международных террористов и, соответственно, международных террористических организаций.

Из указа господина Трампа следует, что процесс будет поэтапным: госсекретарю США Марко Рубио поручено «оценить возможность полной или частичной приостановки санкций», введенных на базе «закона Цезаря» (Акта о защите гражданского населения Сирии) — действующего с 2020 года комплексного документа, который объявлял вне закона любое взаимодействие с правительством бывшего президента страны Башара Асада и де-факто блокировал основные сектора сирийской экономики.

При этом администрация Трампа сохранила все запретительные меры, введенные против деятелей прежнего режима, а также против «нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, занятых в создании химического оружия», эмиссаров «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено), а также тех, кто участвовал в укреплении иранского влияния на территории Сирии.

Белый дом подчеркнул: санкционная амнистия призвана «поддержать усилия Сирии по восстановлению» после войны и проложить «путь к стабильности».

Взамен переходное правительство под руководством аш-Шараа должно «бороться с иностранными террористами», блокировать деятельность эмиссаров палестинских группировок, оказывать США помощь в борьбе с ИГ (признано в России террористическим и запрещено), а также «предпринимать конкретные шаги по нормализации отношений с Израилем», пояснили в администрации господина Трампа.

Израиль и Сирия уже давно ведут «продвинутые переговоры» о заключении мирного соглашения, сообщил изданию The Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, с апреля Сирия пыталась привлечь к процессу сближения с Израилем европейские страны. Однако впоследствии главную посредническую роль взяли на себя США. А Израиль, изначально демонстрировавший жесткую риторику в адрес новых властей Сирии, был вынужден смягчить свои позиции под давлением Белого дома, утверждают источники The Times of Israel.

Вопрос заключается в том, как будет выглядеть сирийско-израильские соглашение по формату и содержанию. Собеседники The Times of Israel утверждают: часть окружения господина аш-Шараа настаивает только на ограниченной сделке, которая бы устанавливала прекращение огня, но не открывала путь к полноценному миру между двумя соседними странами.

Как заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, «в рамках любого мирного соглашения» Сирия обязана признать потерю Голанских высот, которые израильтяне взяли под свой контроль по итогам Шестидневной войны 1967 года. До настоящего момента Дамаск не отказывался от своего суверенитета над ними.

В частных разговорах сирийские официальные лица утверждают, что Дамаск не требует назад Голаны, однако хочет, чтобы Израиль признал временное правительство Сирии в качестве легитимной власти в стране.

Кроме того, Дамаск требует от израильской стороны вывести из южных сирийских провинций части ЦАХАЛа, направленные туда в целях обеспечения безопасности северных районов Израиля после бегства господина Асада и его армии.

В МИД Сирии назвали указ господина Трампа историческим документом, который должен помочь стране вернуться на путь стабильности, открыть ее двери для международного сообщества и сформировать «безопасные условия для возвращения на родину сирийских граждан», бежавших из страны после начала гражданской войны в 2011 году.

Однако именно с безопасностью действующее сирийское правительство, возглавляемое бывшими исламистами, пока испытывает серьезные проблемы.

Указ Трампа совпал по времени с выходом журналистского расследования Reuters, которое выявило масштабы самой мощной этно-конфессиональной резни после смены власти в Дамаске. Агентство обнаружило как минимум 40 локаций, где с 7 по 9 марта силы безопасности Сирии в ответ на мятеж алавитов, поддерживавших прежний режим, убили почти 1500 человек — представителей конфессиональной общины, выходцем из которой является господин Асад и его окружение. В резне участвовало не менее десяти вооруженных группировок, которые сейчас находятся под непосредственным командованием действующих властей, свидетельствует Reuters.

Параллельно в арабских СМИ регулярно возникают слухи о попытках устроить мятеж в Сирии и ликвидировать аш-Шараа.

Как заявил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, потенциальное соглашение с Израилем, фиксирующее территориальные потери Сирии, только усилит недовольство среди отдельных сирийских группировок. Но, как пояснил эксперт, сирийское руководство может заключить такую сделку в пику джентельменским договоренностям, которые действовали между экс-президентом Асадом и Израилем. Они позволяли ВВС ЦАХАЛа беспрепятственно вторгаться в сирийское воздушное пространство, чтобы уничтожать позиции близких к Ирану военизированных формирований.

Нил Кербелов