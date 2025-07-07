Лавров: МАГАТЭ должно взять ответственность за оценки по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно проявить ответственность за публикуемые им доклады. По его словам, речь идет в том числе об анализе ядерной программы Ирана, обнародованной за несколько дней до начала израильской атаки по Исламской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Прежде всего, руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которое оно публикует, которые оно опубликовало в прошлом и которые были представлены Совету управляющих МАГАТЭ буквально за несколько дней до начала агрессии. Эти оценки многими охарактеризованы как двусмысленные. В отличие от предыдущих докладов Секретариата, они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства»,— сказал Сергей Лавров по итогам саммита БРИКС.

В майском докладе МАГАТЭ говорилось, что Иран ведет секретную исследовательскую деятельность с использованием незаявленных материалов, следы которых обнаружены на нескольких объектах в разных концах страны. В одном из документов агентство утверждало, что за счет запасов высокообогащенного урана, которые выросли примерно вдвое за последнее время, у Ирана есть потенциал создать девять ядерных боеголовок.

Израильские власти назвали выводы МАГАТЭ «четким предупреждением», что Иран «движется к созданию ядерного оружия». 13 июня Израиль начал операцию против иранской ядерной и оборонной инфраструктуры, 22 июня к атакам присоединились США. Боевые действия были завершены 24 июня.

Лусине Баласян